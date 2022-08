Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Maravilhosa! Com intuito de inspirar outras mulheres, a finalista do Miss Inglaterra, Melisa Raouf, de 20 anos, se tornou a primeira participante da história do concurso, que ocorre desde 1928, a competir sem maquiagem. Olha a ousadia e a autoconfiança dela!

Melisa é estudante de Ciência Política e passou pela fase semifinal na semana passada em Londres. Em outubro ela vai disputar a final do concurso ao lado de outras 40 mulheres e já adiantou que não usará maquiagem novamente.

“Se alguém está feliz em sua própria pele, não devemos ser obrigados a cobrir nosso rosto com maquiagem. Nossas falhas nos tornam quem somos e é isso que torna cada um único”, disse a miss.

Liberdade de escolha

Melisa contou em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, que nunca se sentiu confortável com maquiagem, mas que começou a usar ainda muito nova por pressão da sociedade.

Com a atitude ousada de Melissa espera inspirar outras mulheres.

“Significa muito para mim, uma vez que sinto que muitas meninas, de diferentes idades, usam maquiagem porque se sentem pressionadas a fazê-lo”, disse a Miss.

“Atitude corajosa”

A diretora do Miss Inglaterra, Angie Beasley, afirmou que a atitude de Melisa foi corajosa.

“É uma coisa muito corajosa de se fazer quando todo mundo está usando maquiagem. Mas, ela está enviando uma mensagem importante para os jovens”, disse.

Angie ainda relatou que desde 2019 a competição passou a pedir fotos sem maquiagem e edição das candidatas.

Inspiração

Desde que a atitude da estudante viralizou, ela tem recebido muitas mensagens carinhosas de internautas que se identificam com a coragem e luta dela.

“Com a saúde mental sendo um tema tão grande, quero fazer todas as meninas se sentirem bem. Eu só quero remover todos os padrões de beleza. Eu sinto que todas as meninas são bonitas à sua maneira”, disse.

Ela ainda reforçou: “Vou para as finais de cara limpa. Eu adoraria usar minha visibilidade de Miss Inglaterra para fortalecer a beleza natural e eliminar essa mentalidade tóxica”, concluiu Melisa.

Melisa você é linda, obrigada pela coragem inspiradora!