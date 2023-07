Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo divulgado pela Concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, mostra o momento em que uma carreta desgovernada atinge vários carros e caminhões na rodovia, no fim da manhã deste domingo (2), em Guaratuba, no litoral. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 veículos foram envolvidos no acidente e seis pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu às 11h18 da manhã, no km 666, na pista sentido Joinville (SC). Nas imagens é possível ver que há uma lentidão no trânsito na descida da Serra do Mar, quando de repente a carreta surge desgovernada batendo no que está pela frente.

Assista ao vídeo: