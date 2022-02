Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um gravíssimo acidente registrado na manhã desta terça-feira (25), na altura do Km 23 da PR-508, conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos, no Litoral do Paraná. O carro em que as vítimas estavam saiu da pista e capotou, parando em um matagal ao lado da rodovia.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a passageira do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista, uma mulher de 70 anos, ficou presa às ferragens e foi removida do veículo pelo Corpo de Bombeiros. A condutora foi socorrida com ferimentos moderados, atendida por equipes do BPMOA e do Samu e transportada de aeronave para um hospital em Paranaguá.

O corpo da mulher que morreu será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).