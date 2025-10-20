Um homem tentou atravessar a Ponte da Amizade, entre o Paraguai e o Brasil, em um táxi com 24 animais silvestres, entre eles cobras e jacarés. Durante uma fiscalização de rotina, na noite de sábado (18), a Receita Federal localizou os bichos armazenados em potes plásticos e sacos de pano, dentro de uma mochila do passageiro do veículo. O carro paraguaio tinha saído do país vizinho e pretendia acessar o Brasil.

Os animais silvestres estavam com um passageiro brasileiro, que revelou que o destino seria o estado de São Paulo, onde faria a comercialização dos répteis. Na mochila do homem foram encontrados 12 jacarés, 10 lagartixas-de-crista, uma sucuri e um filhote de píton. Todos os animais estavam vivos e foram resgatados pelos agentes de fiscalização.

Ainda de acordo com as forças de segurança, o brasileiro que transportava os animais confessou que esta não é a primeira vez que realiza esse tipo de crime ambiental. As lagartixas-de-crista seriam vendidas por R$ 600,00 cada uma, os jacarés por R$150,00 cada, enquanto a sucuri seria vendida por R$800,00 e a píton por R$3.000,00.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Federal, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Os animais resgatados devem ser transferidos nesta semana para o Instituto Água e Terra (IAT), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.