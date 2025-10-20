O Paraná inicia a penúltima semana de outubro come postos avançados da Rede Sine. As principais funções com oportunidades abertas são para alimentador de linha de produção (6.999), abatedor (1.145), auxiliar nos serviços de alimentação (1.006) e operador de caixa (966). Essas vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e estão disponíveis em praticamente todas as regionais do Estado.
Entre os destaques locais, Cascavel lidera o ranking em volume de vagas com 6.542 vagas, seguida de Curitiba e Região Metropolitana (4.870), Campo Mourão (3.587), Londrina (2.384), Foz do Iguaçu (2.592) e Pato Branco (1.708). As regionais de Maringá (1.354), Umuarama (1.059), Guarapuava (790) e Paranaguá (516) também registram alta no número de oportunidades.
A Região Metropolitana soma 4.870 vagas, especialmente nos setores de indústria, comércio e serviços, impulsionados pelo crescimento das contratações sazonais de fim de ano. A Agência Central de Curitiba concentra 822 vagas, com destaque para faxineiro (78), auxiliar nos serviços de alimentação (72), atendente de lojas e mercados (57) e vendedor do comércio varejista (56).
Além das vagas operacionais e administrativas, a plataforma Master Job, em Curitiba e na Região Metropolitana, oferece 42 oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, além de sete vagas de estágio em áreas como engenharia, marketing, administração, direito e saúde. As funções mais procuradas incluem técnico em enfermagem, analista de mídias sociais, eletricista, coordenador pedagógico e técnico em segurança do trabalho.
Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de oportunidades reforça o momento de confiança do setor produtivo e a eficácia das políticas públicas de empregabilidade implementadas pelo Governo do Estado.
“O Paraná tem mantido um ritmo sólido de crescimento na geração de empregos formais. O número de vagas abertas nas Agências do Trabalhador mostra a força da nossa economia e o resultado de um trabalho conjunto entre o Estado, as empresas e os municípios. Seguimos investindo em qualificação e intermediação para garantir que mais paranaenses tenham acesso a um emprego formal e de qualidade”, diz.
As Agências do Trabalhador oferecem, além da intermediação de vagas, serviços gratuitos como emissão de carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, orientações profissionais e encaminhamentos para cursos de qualificação.
Confira as regionais e os maiores volumes de vagas:
Campo Mourão – alimentador de linha de produção – 1.350
Cascavel – alimentador de linha de produção – 2.158
Curitiba – alimentador de linha de produção – 505
Foz do Iguaçu – alimentador de linha de produção – 782
Jacarezinho – costureiro na confecção em série – 101
Guarapuava – alimentador de linha de produção – 137
Londrina – alimentador de linha de produção – 535
Maringá – alimentador de linha de produção – 445
Paranaguá – faxineiro – 61
al Pato Branco – alimentador de linha de produção – 526
Ponta Grossa – alimentador de linha de produção – 22
Umuarama – alimentador de linha de produção – 510
CAPACITAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU – Para melhorar cada vez mais o atendimento das Agências do Trabalhador, o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), realiza nos dias 5 e 6 de novembro de 2025, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, o Capacita Sine Paraná, o maior encontro estadual voltado à formação, integração e valorização dos profissionais que atuam na rede pública de intermediação de mão de obra.
O encontro reunirá gerentes das Agências do Trabalhador, agentes de intermediação de mão de obra, agentes de seguro-desemprego, chefes dos NRTs, prefeitos e secretários municipais de Trabalho, além de autoridades estaduais e federais. O evento estadual foi precedido por eventos regionais de capacitação, realizados em todo o Estado, ao longo do ano.