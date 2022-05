Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um passageiro inesperado foi flagrado sentado em um para-choque de um caminhão na BR-277, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba (RMC). O flagra foi feito por um motorista na tarde desta terça-feira (31), no Km 119.

O vídeo registrado é do Grupo BR-277. De acordo com o motorista que gravou o vídeo, o caminhoneiro foi avisado por um condutor e parou o caminhão na sequencia.

Nas imagens, é possível ver o homem se segurando firme no para-choque do caminhão, com uma blusa e touca na cabeça.

Segundo o motorista que registou a imagem, a situação foi muito perigosa. “Olha só que perigo, pessoal. Avisei o motorista e ele vai parar. Aqui é perto do posto Trovão, em Campo Largo“, comentou em áudio enviado em um grupo.

Apesar da situação inusitada, ninguém ficou ferido e o caminhoneiro seguiu viagem. Veja as imagens: