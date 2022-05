Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menor de idade acabou apreendido pela Polícia Militar após ser detido por populares depois de praticar um furto e tentar vender o objeto furtado para o próprio dono. A situação aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) em Santo Antônio da Platina.

Segundo informações divulgadas pela PM, a equipe foi acionada com a informação de que o autor do furto de uma serra circular Makita, durante a madrugada, na Vila Ribeiro, estaria oferecendo o objeto à vítima do crime.

Chegando no local os policiais encontraram o menor já no chão, contido por populares. A vítima afirmou que o menor foi até sua residência oferecendo a serra e ao questionar o adolescente tentou fugir, mas foi segurado por pessoas que estavam por perto.

O menor foi apreendido e levado ao pronto socorro para atendimento médico em virtude das escoriações sofridas ao ser contido pelos populares e posteriormente levado para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.