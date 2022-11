Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira (23) cumprindo mandados judiciais em operação contra organização criminosa atuante na região da fronteira com o Paraguai. Quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo um policial civil.

Doze mandados de busca estão sendo cumpridos simultaneamente em Foz do Iguaçu e Cascavel, na região Oeste do Paraná. Mais de 50 policiais civis estão atuando nesta missão, que conta com apoio de cães policiais da PCPR.

A organização criminosa atuava distribuindo ilegalmente celulares oriundos do Paraguai. Durante as buscas foram apreendidos 874 aparelhos, duas armas de fogo e mais de R$ 5 mil em espécie.

As investigações se iniciaram em maio com uma denúncia anônima que apontava que policiais que trabalhavam em Foz do Iguaçu estariam transportando objetos ilícitos em viaturas com destino a Cascavel. As investigações continuarão com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa.