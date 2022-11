Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Japão venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (23), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, pela Copa do Mundo de 2022. A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo E do torneio, que ainda tem Espanha e Costa Rica no chaveamento.

Os alemães abriram o placar com Gundogan, em pênalti aos 32 minutos do 1º tempo. Na reta final, o banco de reservas japonês brilhou. Doan e Asano marcaram aos 31 e 34, respectivamente, garantindo o resultado positivo e histórico.

A Alemanha volta a campo no próximo domingo (27), às 16h, no Al Bayt, contra a Espanha. O Japão encara a Costa Rica no mesmo dia, no Ahmad Bin Ali, às 16h.