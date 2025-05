A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a abertura do IX Curso de Operações Táticas Especiais (Cote) nesta quinta-feira (8), em Curitiba. A formação é ofertada pelo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), grupo de elite que é referência nacional em ações anti-sequestro.

A turma desta edição é composta de 29 alunos. Entre eles estão policiais civis do Paraná, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e policiais rodoviários federais do Paraná, Brasília e Mato Grosso do Sul. Todos eles passaram por uma seleção prévia, que incluiu testes de aptidão física, de aptidão de tiro e entrevista.

O Cote tem o objetivo de formar profissionais altamente capacitados para executar missões complexas e de risco. O treinamento é requisito básico para os policiais civis do Paraná que desejem ingressar no quadro funcional do Tigre. A formação, que terá duração mínima de 60 dias, inclui o desenvolvimento de resistência física e mental, além de estratégias de liderança e adaptação a cenários imprevisíveis.

O curso, que está em sua 9ª edição, foi realizado pela primeira vez em 2002 e já formou 141 profissionais de diversas forças de segurança pública do Paraná e de outros estados. O Cote foi a primeira formação do gênero promovido por uma Polícia Civil no País.

“Além de formar policiais de diversas instituições, formamos os policiais civis do Paraná para integrar nossa unidade. As diversas disciplinas foram pensadas e aprimoradas para preparar o aluno para que seja um operador tático especial para o resgate de reféns e outras ações de alta complexidade”, explica o delegado-chefe do Tigre, Thiago Teixeira.

Durante a cerimônia de abertura, que ocorreu no auditório da Cidade da Polícia, sede da Secretaria da Segurança Pública, o delegado-geral da PCPR Silvio Jacob Rockembach falou diretamente aos alunos que iniciam o curso. “Hoje, vocês iniciam um processo que exigirá disposição para chegar ao final. Tenham consciência de que estão ingressando em uma formação de excelência, que irá prepará-los para enfrentar, com alto nível de aproveitamento, as situações mais adversas”, afirmou.

