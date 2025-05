Um grave acidente entre um carro e um caminhão na BR-373, em Candói, na região central do Paraná, resultou na morte de um motorista de um Jeep Renegade. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (9), na altura do km 411. Com a força do impacto frontal, o Jeep foi arremessado para fora da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois motoristas tiveram ferimentos e receberam atendimento médico. O condutor do Jeep teve lesões mais graves e foi encaminhado para um hospital. Entretanto, o homem, de 55 anos, não resistiu. O carro tinha emplacamento de Luis Eduardo Magalhães (BA).

Já o caminhoneiro tem 22 anos e sofreu ferimentos considerados leves. O rapaz foi levado para o Hospital Santa Clara de Candói e foi submetido ao teste do bafômetro após o acidente na BR-373. O resultado deu negativo para ingestão de álcool.

A identidade do motorista do Jeep não foi revelada. A BR-373 chegou a ficar interditada para atendimento do acidente.