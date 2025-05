Durante o mês de maio, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) intensifica sua atuação preventiva no trânsito por meio de ações de conscientização e orientação à população. A iniciativa integra o movimento Maio Amarelo, que busca alertar e conscientizar sobre o número de mortes e feridos em acidentes de trânsito.

Além das investigações e responsabilização criminal por infrações de trânsito, a PCPR desenvolve campanhas educativas, atividades orientativas e fiscalização. O foco dessas ações é promover o cumprimento das leis de trânsito e reduzir a ocorrência de comportamentos de risco.

O delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), Edgar Santana, destaca que, para evitar sinistros, os condutores devem respeitar os limites de velocidade, utilizar sempre o cinto de segurança, manter distância segura do veículo à frente, evitar o uso do celular ao volante e obedecer a sinalização viária.

O estado de conservação dos veículos também influencia na prevenção, sendo necessário fazer manutenções periódicas. Além disso, é fundamental que condutores redobrem a atenção em horários de grande fluxo e em situações de baixa visibilidade, como em dias de chuva ou neblina.

O respeito à travessia de pedestres, o uso de capacetes por motociclistas e de cadeirinhas para o transporte de crianças também contribuem para a segurança nas vias. Corridas ilegais de veículos, conhecidas como rachas, também configuram crime de trânsito e são alvo de fiscalização da PCPR.

EMBRIAGUEZ– Entre as principais causas de acidentes está a embriaguez ao volante, que representa o crime de trânsito com maior incidência nas unidades da PCPR. A condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada representa risco para todos os usuários das vias. “A infração pode ser constatada de duas formas: pelo teste do bafômetro ou pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. O teste do bafômetro acusa crime quando o resultado indica 0,34 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar”, explica o delegado Santana.

Outra forma de comprovação ocorre por meio do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Mesmo sem realizar o teste do bafômetro, o condutor pode ser considerado embriagado caso apresente dois ou mais sinais observáveis, como odor de álcool, olhos vermelhos, fala desconexa, andar cambaleante ou agressividade. Em ambas as situações, o indivíduo pode ser preso em flagrante.

EDUCAÇÃO– A Polícia Civil ressalta que a educação é um dos caminhos mais consistentes para a redução dos sinistros de trânsito. Esse processo deve ser contínuo e envolver a participação da família, das escolas, das empresas e do poder público, promovendo a formação de cidadãos e condutores mais conscientes e responsáveis. “A população também pode colaborar denunciando condutas criminosas nas vias. As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia”, completa o delegado.