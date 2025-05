Um acidente gravíssimo, envolvendo um trem, uma carreta, dois carros e uma motocicleta, resultou em uma morte na manhã desta quinta-feira (8), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão aconteceu por volta das 6h30, na Avenida Iraí, próximo ao cruzamento da Avenida Camilo di Lellis.

As informações iniciais são que o trem, que seguia do litoral em direção a um pátio da empresa de logística localizado em Pinhais, atingiu uma carreta que teria avançado a preferencial. O trem não conseguiu evitar a colisão e arrastou o veículo carregado com farinha por aproximadamente 30 metros.

Dois carros e uma motocicleta que estavam perto do cruzamento com a linha férrea e tiveram a visão atrapalhada pela carreta, também foram atingidos. O motociclista ficou preso embaixo do trem e não resistiu. A garupa foi socorrida com vida.

“Foi um acidente envolvendo um caminhão, uma locomotiva, dois veículos leves e uma moto. Apesar do grande impacto, tivemos uma vítima mais grave, que infelizmente veio a óbito, estamos aguardando a chegada do IML. Uma das vítimas, que também estava na moto, conseguiu escapar com vida. Ela já se encontra em uma ambulância do Siate e segue para um hospital de referência”, comentou o capitão Theodoro, do Corpo de Bombeiros.

Motorista nasce de novo em acidente de trem

Pelo menos cinco veículos se envolveram no acidente na manhã desta quinta-feira (8), em Pinhais. O motorista de um dos carros de passeio conversou com a equipe da RICtv e relatou como aconteceu a ocorrência.

“Eu estava a caminho do trabalho, quando estávamos neste cruzamento, aquele caminhão avançou a preferencial, tirando todo nosso campo de visão. O trem veio, colidiu com o caminhão e, consequentemente, colidiu com nossos veículos. Uma situação complicada, meu carro capotou. Mas graças a Deus, a saúde é o que importa”, contou o motorista Madson.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DJZUluHtoIU/?igsh=MTNrbWJidW50Yzc5eg==