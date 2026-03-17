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Uma perseguição de aproximadamente 40 quilômetros terminou com um veículo dentro de um açude e dois adolescentes apreendidos na manhã desta segunda-feira (16), em Mercedes, região de Guaíra. A ação foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163.

Por volta das 6h30, os policiais tentaram abordar um Siena, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, foram registradas diversas manobras perigosas, incluindo ultrapassagens proibidas e situações que colocaram outros motoristas em risco.

Ao entrar em uma estrada rural, o veículo rompeu uma corrente de acesso e atingiu o rosto de um policial, que precisou de atendimento médico. Pouco depois, o carro foi encontrado boiando em um açude, carregado com pacotes de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

A Prefeitura de Mercedes disponibilizou maquinário para retirar o veículo da água. Durante as buscas, dois adolescentes foram localizados em diferentes pontos da região, ambos sujos e molhados. Um deles confessou ser o condutor do carro.

Os jovens foram encaminhados à Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon. O veículo e a carga foram levados para a Receita Federal em Guaíra. O policial ferido passa bem.