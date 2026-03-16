A EPR Litoral Pioneiro concluiu as obras e serviços previstos para o segundo ano de concessão das rodovias que conectam Curitiba ao Litoral e os Campos Gerais ao Norte Pioneiro. Ao longo desse período, a concessionária investiu mais de R$ 445 milhões em intervenções voltadas à recuperação do pavimento, reforço de estruturas, implantação de tecnologia e melhoria da segurança viária nos 605 quilômetros sob sua administração. As entregas foram acompanhadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela regulação do contrato, que finalizou a vistoria técnica das intervenções e validou o cumprimento de 100% das obrigações previstas no escopo do Ano II da concessão.

“O acompanhamento feito pela Agência é de extrema importância, uma vez que chancela o compromisso que a concessionária assumiu com a sociedade de executar um contrato que traz evolução constante na qualidade das rodovias administradas, bem como nos serviços ofertados”, analisa o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira. Ele enfatiza ainda que “quem trafega com frequência pelas rodovias já percebe essa evolução na qualidade das estradas, fruto dos serviços que vêm sendo aplicados diariamente em todo o trecho de concessão da EPR Litoral Pioneiro”.

Somente no segundo ano de concessão, a EPR Litoral Pioneiro investiu mais de R$ 445 milhões, valor que integra o total de R$ 8 bilhões previstos para os primeiros sete anos de administração das rodovias federais BR-153, BR-277 (entre Curitiba e Paranaguá) e BR-369, além das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.

Além das obras de recuperação viária realizadas desde o início da concessão, a concessionária adiantou a execução das ampliações de capacidade nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369, previstas originalmente para o Ano III do contrato. Esses investimentos somam R$ 1,5 bilhão e têm entregas previstas para 2027. “Quem passa pelas rodovias sob concessão da EPR percebe o verdadeiro canteiro de obras no qual se transformou esse segmento, e assim será pelos próximos cinco a seis anos”, afirma Moreira.

O volume de recursos reforça o compromisso da concessionária com a execução do contrato, a excelência operacional, a modernização da infraestrutura e o desenvolvimento regional do Paraná.

“Trata-se de uma verdadeira transformação nas rodovias paranaenses que a EPR Litoral Pioneiro está executando com planejamento, responsabilidade regulatória e investimento estruturado de longo prazo. Não estamos falando apenas de entregas de obras, mas de desenvolvimento para as comunidades do entorno e de crescimento da economia de todo o Paraná”, destaca o presidente.

Segurança e qualidade

O trabalho da concessionária nos últimos doze meses garantiu a elevação da qualidade do trecho atendido, com reflexos diretos na segurança viária e na preservação de vidas.

Ganha destaque nesse conjunto de ações a recuperação do pavimento realizada em todo o trecho administrado, conforme os parâmetros de qualidade da ANTT. Ao todo, foram recuperados 415 quilômetros de faixas e aplicadas cerca de 20 mil toneladas de pavimento em serviços de fresagem, além da execução de microrrevestimento e microfresagem em 1,5 milhão de m² de pista.

O trabalho de recuperação contemplou ainda a limpeza e manutenção completa dos sistemas de drenagem, a substituição de cerca de 200 placas de sinalização vertical e a revitalização de mil dispositivos de sinalização horizontal.

O segundo ano de concessão também foi marcado por investimentos em estruturas essenciais para a segurança das rodovias. A ponte sobre o riacho Passa Sete, na PR-408, em Morretes, recebeu reforço estrutural, permitindo o aumento da capacidade de fluxo em direção a Morretes e Antonina, no Litoral do Paraná. Durante o período de interdição temporária, nenhuma intercorrência foi registrada no local, situação que ilustra o cuidado com a sinalização e com a comunicação aos usuários.

Intervenção semelhante foi realizada na PR-407, em Paranaguá, onde três passarelas para pedestres passaram por recuperação e reforço estrutural.

A concessionária também investiu em tecnologia, característica que deverá marcar o trabalho nos próximos anos. A câmera térmica para verificação do sistema de freios é um equipamento inédito adotado pela EPR Litoral Pioneiro para aumentar a segurança nas rodovias, especialmente nos trechos de serra.

A implantação das novas balanças para pesagem em movimento — HS-WIM (High Speed Weigh-in-Motion) — foi finalizada nas rodovias BR-277 (em Paranaguá e São José dos Pinhais), BR-153 (em Jacarezinho), BR-369 (em Jacarezinho) e PR-151 (em Piraí do Sul). Os dispositivos estão em processo de validação pelos órgãos responsáveis para início da operação nas próximas semanas. A tecnologia amplia a capacidade de fiscalização e preservação do pavimento, contribuindo para maior segurança e sustentabilidade do corredor logístico.

A inovação também está presente na recuperação do pavimento rígido da avenida Bento Rocha, em Paranaguá. A concessionária adotou no local o uso de concreto de cura rápida, tecnologia australiana que permite a liberação da rodovia poucas horas após a execução do serviço, sem interferir no intenso fluxo de caminhões em direção ao Porto de Paranaguá e reduzindo o tempo total das intervenções no trecho.

Os caminhoneiros que circulam pelas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro também terão mais conforto a partir da inauguração do primeiro Posto de Parada e Descanso, prevista para as próximas semanas. O prédio foi construído pela concessionária na PR-092, em Arapoti, com quase 400 m² de área construída e 61 vagas seguras de estacionamento, além de espaço para descanso, refeitório equipado com micro-ondas e bebedouro, lavanderia, banheiros com chuveiros e fraldário.

A iniciativa está alinhada às diretrizes nacionais de valorização dos motoristas profissionais e promoção da segurança nas estradas.

Entre as novas estruturas construídas pela concessionária estão também três postos da Polícia Rodoviária Federal: na BR-277 (Morretes), na BR-369 (Bandeirantes) e na BR-153 (Santo Antônio da Platina), além de uma delegacia da corporação na BR-277, em Curitiba.