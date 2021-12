Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após furtar uma motocicleta na manhã de quarta-feira, 8, em Santo Antônio da Platina/PR.

Após o furto da motocicleta, a informação repassada à rede da Polícia Militar foi que o suspeito seria um adolescente de Jundiaí do Sul/PR, onde seria uma possível rota de fuga.

A equipe de Ribeirão do Pinhal/PR se deslocou sentido Jundiaí do Sul/PR pela estrada rural e localizou a motocicleta abandonada, mas não o suspeito. A moto foi encaminhada à Delegacia de Ribeirão do Pinhal.

A equipe Rocam realizava diligências na localidade e encontrou o adolescente, que confessou ter abandonado a motocicleta na estrada rural.

O ‘menor’ foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as providências cabíveis.