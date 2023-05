Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste domingo (14), equipe da 4ª Companhia de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto de veículo na rua Wenceslau Braz, no centro de Santo Antônio da Platina/PR.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram um indivíduo tentando fugir da área. Após perseguição, os policiais conseguiram abordá-lo e identificá-lo como um menor de idade, já conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e com denúncias de furtos e roubos de veículos.

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma bucha de maconha pesando aproximadamente 6,1 gramas no bolso da calça do menor. Além disso, o morador de uma residência próxima permitiu a entrada da equipe policial para uma busca, na qual foi encontrada uma arma de fogo tipo garrucha de um cano, que o adolescente havia dispensado ao tentar fugir.

Diante dos fatos, o menor foi algemado, por risco de fuga, e encaminhado para a 38ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. As drogas e a arma apreendidas também foram entregues na delegacia.

A ação rápida e eficiente dos policiais resultou na apreensão de um menor envolvido com drogas e posse irregular de arma de fogo, garantindo a segurança da população