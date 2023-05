Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso após ser flagrado furtando picanha em um supermercado na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de Radiopatrulha foi acionada após uma denúncia de furto no Supermercado Real, na Vila Ribeiro, neste domingo, 14.

Ao chegarem no estabelecimento, os policiais encontraram o suspeito contido pelos proprietários, que o acusaram de ter furtado um pacote de picanha e um vidro de pimenta. As imagens das câmeras de segurança do supermercado mostraram que o suspeito já havia ido ao local pela manhã e furtado outros pacotes de carne.

Com base nas informações coletadas, a polícia se deslocou até a residência do suspeito, onde foram encontrados os demais produtos furtados. No total, segundo o proprietário do supermercado, cerca de 38 peças de picanha foram furtadas pelo mesmo homem nos últimos 30 dias, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$4 mil.

O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante e levado à sede da 4ª Companhia para confecção do Boletim de Ocorrência. Em seguida, ele foi conduzido ao pronto-socorro para realização de laudo e, posteriormente, entregue à 38ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.