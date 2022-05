Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar apreendeu cocaína na tarde de quarta-feira, 18, em Jacarezinho/PR. Os policiais vinham recebendo há meses denúncias informando que dois suspeitos realizam tráfico de drogas na rua Paulo Rodrigues, e que teriam recebido certa quantidade de cocaína.

A equipe iniciou diligências com a Equipe de Operações com Cães e localizou um dos suspeitos em frente à sua casa, sendo dada voz de abordagem, mas ele não respeitou e entrou no quintal da residência e em seguida fugiu.

Dentro da residência estava o segundo suspeito, que foi abordado pelas equipes. Em buscas pela casa foi encontrado um invólucro com 57 gramas de cocaína, seis pinos com cocaína pesando cinco gramas, uma sacola plástica contendo diversos pinos vazios, um recipiente de vidro contendo resquícios de cocaína e três celulares.