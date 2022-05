Em meio à tentativa do PT de costurar uma aliança nacional com o PSD para a eleição presidencial, o governador Ratinho Jr. afirmou, nesta sexta-feira (20), que deve apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) se o partido assumir o que ele chamou de “neutralidade”. A declaração ocorreu durante a assinatura da ordem de serviço do segundo trecho de duplicação da Rodovia dos Minérios.

Ao citar a possibilidade de apoiar a candidatura de Bolsonaro ao Palácio do Planalto, Ratinho Jr. disse ser grato ao presidente e que tal sentimento naturaliza uma parceria política entre o governo estadual e federal.

“Eu tenho uma gratidão muito grande pelo presidente Bolsonaro porque o governo federal foi muito importante para o Paraná nestes últimos três anos. É natural que essa gratidão tenha que se transformar em uma parceria política”, disse o governador do Paraná.

Apesar disso, ele destacou que deve “respeitar a decisão das convenções”, ação que formaliza coligações e candidaturas às eleições de outubro. As convenções serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

“Eu tenho meu partido político. Tenho que respeitar esse momento de decisão das convenções, mas o PSD caminhando para a neutralidade, eu fico liberado para tomar minha decisão e caminhar junto à minha escolha”, prosseguiu.

No início deste mês, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, não pretende demonstrar apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República devido ao receio de causar um racha dentro do partido.

“O Kassab não quer apoiar o Lula porque isso levaria a um racha dentro do partido. O pessoal mais do Sul do PSD é um pessoal de direita. Quando você tem o Otto Alencar e o Omar Azziz que querem apoiar o Lula. Então, se ele define o apoio ao Lula, ele racha”, disse ele à Revista Fórum.

O PT e o PSD concretizaram uma aliança, nesta quinta-feira (19), para apoiar a pré-candidatura de Alexandre Kalil (PSD-MG) ao governo de Minas Gerais. O movimento cria um palanque para ambos os candidatos no estado do Centro-Oeste, segundo maior colégio eleitoral do país.

IRG

No Paraná, porém, Jair Bolsonaro deve receber apoio da maioria da população. Uma pesquisa do Instituto IRG divulgada nesta quinta (19) aponta que 42,9% da população paranaense tem a intenção de garantir a reeleição ao atual presidente da República. Lula aparece em segundo lugar, com 35% das intenções de voto.