A Polícia Militar ‘estourou’ um ponto de tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 22, em Jacarezinho/PR, e apreendeu crack, maconha e cocaína. Um adolescente de 17 anos foi detido.

Equipe da Agência Local de Inteligência foi a uma casa na rua Uruguai, no bairro Vila Maria, após denúncias informando que no endereço estava acontecendo a prática de tráfico de drogas e tinha quantidade significativa de entorpecentes no local.

Os policiais iniciaram a abordagem ao perceberem uma movimentação característica do tráfico de drogas. Em buscas no local, foram apreendidas 122 gramas de crack, que fracionados renderia cerca de 400 porções, 463 gramas de maconha, 170 gramas de cocaína e R$ 24.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.