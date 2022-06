Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A proprietária de um bar foi detida pela Polícia Militar sob acusação de vender bebida alcoólica para uma menor de 14 anos. A ocorrência aconteceu em Santo Antônio da Platina, na tarde desta quarta-feira (22).

Informações repassadas pela PM dão conta que a menor, aluna do Colégio Cívico Militar Edith de Souza Prado, teria chego a instituição com uma lata de cerveja, sendo advertida e orientada pela direção.

A menor então afirmou que teria comprado a cerveja em um bar, próximo a escola. A Polícia Militar foi acionada e no estabelecimento em questão a proprietária do local afirmou que não estava de costas para o balcão na hora da compra e não percebeu se tratar de uma menor de idade.

Os envolvidos foram encaminhados para a Companhia de Polícia Militar e depois Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para medidas cabíveis.