A Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas durante ação realizada após denúncias em Jacarezinho. A prisão do indivíduo, de 29 anos, aconteceu neste domingo (30).

De acordo com relatório da Polícia Militar, o serviço de Inteligência da corporação vinha recebendo denúncias de que um homem teria retornado do Estado de São Paulo para a casa da mãe, na Vila Scyllas, e estaria comercializando drogas.

Com as informações, os policiais realizaram monitoramento no local e constataram grande movimentação no local da denúncia. Com apoio da ROTAM foi realizada abordagem, porém um segundo envolvido acabou fugindo.

Na casa foram encontradas 283 pedras de crack e 34 eppendorfs de cocaína, além de R$ 289 em notas trocadas e um rolo plástico utilizado para embalar drogras. Também havia um vídeo game Playstation 4, duas lixadeiras e dois celulares, todos de origem duvidosa, sendo igualmente apreendidos.

O homem e todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.