Um acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas após um caminhão estragar na PR-488, durante a manhã desta segunda-feira (31), em Diamante d’Oeste, no oeste do Paraná. Os dois carros de passeio envolvidos na situação ficaram bastante destruídos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão estava parado na pista por conta de um problema mecânico, bloqueando o sentido da via. Sem poder ultrapassar, um Escort parou atrás e, logo em seguida, um Polo que vinha no mesmo sentido não conseguiu frear e colidiu com o terceiro carro, que acabou prensado na traseira do caminhão.

As três pessoas que estavam no Escort e as duas do Polo tiveram ferimentos leves e moderados. A rodovia chegou a ficar interditada por cerca de uma hora enquanto os socorristas do SIATE e SAMU atendiam às vítimas. Depois foi liberada.