A Polícia Militar localizou e apreendeu um GM Onix produto de furto durante abordagem realizada nesta segunda-feira (26). Na ação um homem foi preso por receptação.

Segundo a PM, a equipe recebeu denúncia anônimo do paradeiro do veículo, que estaria em uma casa no distrito de Marques dos Reis.

O carro foi recuperada e o morador, um homem de 40 anos, preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.