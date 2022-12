Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após a piada feita no quadro Melhores do Ano da Rede Globo no último domingo (25), Fábio Porchat publicou um vídeo em suas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a atriz e humorista Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay.

Na “piada”, ao homenagear Jô Soares, morto em agosto deste ano, insinuou que o apresentador preferiu morrer ao entrevistar a humorista. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, né Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes’”, disse.

Nesta madrugada, Fábio Porchat rebateu Gkay, que afirmou se sentir ofendida com a brincadeira e deu sua opinião sobre a polêmica: “Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Por que? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix”.

Para assistir ao vídeo no Portal Metrópoles, clique aqui.