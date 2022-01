Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de segunda-feira, 17, a Polícia Militar recuperou dois carros abandonados na PR-218, em Joaquim Távora/PR.

Após informações, a equipe se deslocou ao local e verificou que um dos veículos estaria trancado e que o carro havia sido roubado no domingo, dia 16, em Siqueira Campos/PR. Os policiais entraram em contato com o proprietário, que após ter conhecimento do fato foi até o local com a chave reserva. O veículo recuperado foi encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para apreciação e procedimentos pertinentes.

O outro veículo foi encontrado batido em um barranco, com as portas abertas e o para-brisa quebrado. Em contato com o proprietário, o mesmo compareceu ao local e informou que estava vindo do município de Guapirama, quando o veículo parou. Tentou dar um tranco no carro, porém acabou perdendo o controle e colidindo contra o barranco, e optou por deixar o carro no local e retirá-lo no dia seguinte.