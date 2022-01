Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Colégio Sesi da Indústria e o Sistema Ocepar prorrogaram até o dia 31 de janeiro as inscrições para o Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop, destinado aos filhos de funcionários de cooperativas e filhos de cooperados do Sicredi, Sicoob, Uniprime, Capal, Integrada entre outras cooperativas. Por meio da iniciativa, a unidade do Colégio Sesi da Indústria em Santo Antônio da Platina está oferecendo o Ensino Médio concomitante do Curso Técnico em cooperativismo com até 75% de desconto para o público beneficiário.

“As cooperativas buscam, cada vez mais, profissionais que entendam sobre o tema do cooperativismo e que estejam habilitados para trabalhar com esta questão. Por isso criamos, juntamente com o Colégio Sesi da Indústria, o Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop, para atender os filhos dos funcionários das cooperativas registradas no Sistema Ocepar. Com a nova Lei do Ensino Médio, podemos levar o ensino e a educação cooperativista para as escolas”, explica a Gerente de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop/PR, Maria Emilia Pereira Lima.

“A oportunidade é única, pois as famílias envoltas ao cooperativismo terão acesso aos Colégios Sesi da Indústria e também a uma metodologia de trabalho diferenciada, que tem por objetivo formar profissionais empreendedores, criativos, éticos e inovadores, com foco no desenvolvimento da solidariedade e respeito mútuo. Valores que estão explícitos no propósito de ambas as organizações: pensar global, mas agir local.”, explica a Gerente Executiva de Educação do Sistema Fiep, Fabiane Franciscone.