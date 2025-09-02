A Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou nesta sexta-feira (29) a relação dos candidatos convocados para a próxima etapa do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O resultado pode ser acessado neste link. A seleção, iniciada em julho, tem por objetivo o preenchimento de 90 vagas para o cargo de Cadete Policial Militar. A próxima etapa, no dia 14 de setembro, será a prova discursiva. Ainda no 2º semestre de 2025, serão divulgados os resultados e iniciadas as convocações para as etapas seguintes.

O concurso para cadetes é realizado por meio do Instituto AOCP, responsável pela organização e aplicação das etapas do certame. Os selecionados realizarão o curso na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com duração aproximada de dois anos, o CFO prepara os futuros oficiais da corporação com formação técnica, ética e prática. Durante o curso, o cadete recebe bolsa auxílio de R$ 3.994,86, além de R$ 834,74 de auxílio alimentação.

Nas próximas semanas, a PM também divulgará o resultado definitivo da prova discursiva do Curso de Formação de Praças, iniciado em junho. Os aprovados serão convocados para as etapas seguintes que são a entrega de documentos, os exames médicos e psicológicos e o teste de aptidão física. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é organizador do certame que oferta 2 mil vagas para soldados, a serem distribuídas pelas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O salário inicial é de até R$ 6.101,87.

“A realização dos concursos públicos, tanto para a carreira de Praças quanto para a carreira de Oficiais, possui relevância destacada para a Corporação, bem como para o Estado do Paraná, que contará com um efetivo adicional nas atividades policiais para atendimento da população nas ações preventivas e nos casos de necessidade de restabelecimento da ordem social”, destaca o major Marco Antônio Nishida Marinho, chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da PMPR.