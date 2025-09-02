Uma criança, de 4 anos, morreu após ser atropelada na noite deste domingo (31), em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. A menina estava acompanhada da mãe, às margens da rodovia Contorno Mário Bruno, quando um Honda Civic causou o acidente. A mãe da criança teve ferimentos leves, já Betânia E d S não resistiu ao impacto.

Após o acidente, o condutor do Honda Civic não prestou socorro e fugiu sentido Siqueira Campos. Na tarde desta segunda (1º), o motorista se apresentou em uma delegacia e confessou que conduzia o carro no momento do atropelamento.

O motorista confessou que não parou, pois ficou com medo de apanhar de populares que estavam no local. Além disso, declarou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Depois de prestar depoimento, o condutor foi liberado e o Honda Civic apreendido.

Prefeitura de Salto do Itararé lamenta morte de criança atropelada

Nas redes sociais, a Prefeitura de Salto do Itararé compartilhou uma foto de Betânia e lamentou a morte da criança, que estudava na rede municipal.

“É grande pesar que informamos o falecimento da nossa aluna Betânia, partiu de forma trágica deixando uma dor em nossos corações”, postou a prefeitura.

O prefeito, Claudeci, e o vice-prefeito, Luiz Mineirinho, lamentaram a morte de Betânia nas redes sociais.