Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em uma ação policial realizada na tarde de ontem (5), policiais militares apreenderam drogas e um suspeito de tráfico na cidade de Ribeirão do Pinhal, no estado do Paraná. O fato ocorreu por volta das 17h15, na rua Joaquim José Duarte, na Vila Cunha.

Os policiais haviam recebido denúncias sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas na rua do Beco e decidiram iniciar uma investigação. Durante o patrulhamento, os PMs se depararam com um motociclista em atitude suspeita, que tentou fugir ao perceber a abordagem policial. No entanto, ele foi interceptado e abordado no endereço mencionado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 16 pinos de cocaína, que estavam em uma sacola no bolso da bermuda do suspeito. Ao ser questionado sobre seu envolvimento com o tráfico, ele admitiu a prática e indicou que havia mais drogas em sua residência.

As autoridades se dirigiram ao domicílio do suspeito, onde apreenderam mais dois pinos com cocaína. Além disso, durante a busca, os policiais encontraram um tablete de cocaína em um cômodo na casa da avó do abordado, local onde ele também costumava permanecer.

O suspeito, um menor de idade, foi apreendido pelas autoridades e conduzido à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal para prestar esclarecimentos. As drogas apreendidas serão encaminhadas para análise pericial, a fim de subsidiar as investigações e auxiliar na identificação de possíveis conexões com o tráfico de drogas na região.

As autoridades ressaltam a importância das denúncias da população para o combate ao tráfico de drogas e reforçam o compromisso em garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no caso e desmantelar eventuais redes de tráfico que possam operar na região.

As autoridades ressaltam a importância das denúncias da população para o combate ao tráfico de drogas e reforçam o compromisso em garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no caso e desmantelar eventuais redes de tráfico que possam operar na região.