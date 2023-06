Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de sexta-feira (2), por volta das 10h35, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR recebeu uma denúncia sobre a prática de furto de materiais da malha férrea na rua Três de Janeiro, no distrito de Conselheiro Zacarias.

Ao chegarem à área mencionada, os policiais abordaram dois indivíduos suspeitos que estavam próximos à malha férrea. Durante a revista no veículo utilizado pelos suspeitos, foram encontradas diversas ferramentas que, supostamente, seriam utilizadas para cometer os furtos. Entre os itens apreendidos estavam uma chave de grifo, uma marreta, uma chave “T”, uma tala de emendas de trilhos e oito chapas base dos trilhos.

Diante das evidências encontradas, os dois indivíduos foram detidos em flagrante pela polícia. O veículo utilizado por eles, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina para a realização dos procedimentos legais.

A Polícia Civil irá prosseguir com as investigações para apurar se os suspeitos possuem envolvimento em outros casos de furto de material ferroviário na região. Caso sejam considerados culpados, eles poderão responder por furto qualificado, conforme estabelecido no Código Penal Brasileiro.