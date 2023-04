Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu 2.231 ocorrências durante a Operação Páscoa, entre os dias 6 e 10 de abril, no feriado prolongado. O balanço da operação foi apresentado nesta segunda-feira (10) e, de acordo com o comandante-geral da PMPR, coronel Sérgio Almir Teixeira, os efeitos da atuação foram positivos e resultaram na prisão de 127 pessoas, apreensão de nove armas de fogo e quase 200 quilos de drogas. Além disso, foram realizados 49 termos circunstanciados e cumpridas 20 ordens judiciais.

Ao todo, mais de 5 mil militares estaduais atuaram durante a Operação, em reforço ao policiamento preventivo, repressivo e ostensivo, para garantir a ordem pública e proporcionar um feriado tranquilo para a população paranaense e também aos turistas que vieram ao Paraná.