Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Gente unida faz coisas incríveis! Dessa vez, o forrozeiro Nattan surpreendeu um idoso, que trabalhava como garçom em um show dele! Junto com os fãs, ele doou quase R$ 2 mil para o homem, de 62 anos, que estava no local do espetáculo até de manhã, mesmo com a chuva. A surpresa viralizou. O gesto solidário foi muito elogiado.

O momento ocorreu durante uma festa realizada na cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (6). O artista parou a apresentação dele durante a madrugada para falar com o garçom e informar sobre o “presente”.

“Aqui tem quase 2 mil reais e eu queria chamar aquele senhor ali que está de avental, que serviu todo mundo a noite toda. Às vezes a gente com 24 anos acorda ruim da coluna para ir para um forró, o seu Eugênio está com 62 anos e está trabalhando aqui. Quem acha que o seu Eugênio merece R$ 2 mil?”, indagou o cantor sob aplausos e gritos de apoio do público.

Surpresa viralizou

Não demorou muito para os vídeos de Nattan presenteando o seu Eugênio caírem nas redes sociais e viralizarem. Em algumas gravações, é possível ver o cantor pedindo para a banda parar de tocar enquanto conversava com o público.

O artista disse que o garçom, identificado como seu Eugênio, estava trabalhando a noite toda, mesmo tendo mais de 60 anos de idade. Nattan, então, pediu para que o público contribuísse com uma doação.

Em questão de minutos, os fãs do artista arrecadaram cerca de R$ 2 mil para o garçom, que recebeu o dinheiro das mãos do próprio Nattan. O cantor fez questão de cumprimentar e elogiar o trabalhador, ressaltando a importância de ajudar as pessoas.

“Seu Eugênio, gaste com sabedoria e que Deus abençoe você. O forró não é só putaria, a gente ajuda as pessoas também, certo?”, concluiu, enquanto era novamente aplaudido pela multidão.

O Nattanzinho

Nattan – ou Nattanzinho como também é conhecido – é uma das atrações da 20ª edição do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck.

Nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, o cantor ultrapassa 8,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Entre os maiores sucessos dele estão “Tem Cabaré Essa Noite”, com mais de 54 milhões de players no Spotify, e “Comunicação Falhou”, tocadas mais de 115 milhões de vezes.

O gesto solidário de Nattan durante a festa em Limoeiro do Norte chamou a atenção nas redes sociais e foi elogiado pelos fãs do cantor. A atitude mostra que, além de animar o público com a música, Nattan se preocupa com as pessoas ao seu redor e tem um grande coração.