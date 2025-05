Na tarde desta terça-feira (20), a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Ibaiti. A ação ocorreu em um local já conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes e receptação de objetos ilícitos.

Durante o monitoramento, agentes da Polícia Civil registraram movimentação suspeita na residência alvo da operação. Um dos indivíduos abordados pela equipe policial portava uma pedra de crack e resistiu à abordagem, sendo detido. Com o apoio da RPA da PM, as equipes ingressaram no imóvel, onde foram encontrados drogas, dinheiro em espécie, balanças de precisão e grande quantidade de fios de cobre, possivelmente oriundos de furtos na região.

No momento da abordagem, uma das ocupantes do imóvel resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de algemas. Após as buscas no local, todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital para exame de integridade física e posteriormente apresentados à Delegacia de Polícia Civil.

Já na unidade policial, um dos detidos conseguiu empreender fuga, pulando o muro da delegacia, sendo recapturado momentos depois em um terreno próximo. Após nova condução ao hospital, ele foi levado novamente à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A ação conjunta entre as forças de segurança resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de 5,85 kg de fios elétricos e fios de cobre, além de R$ 1.680,00 em espécie.