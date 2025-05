Na tarde desta terça-feira (20), a Polícia Militar do Paraná prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva na cidade de Cambará. A equipe policial foi acionada para atender à denúncia de uma mulher que relatou que seu filho estava nas proximidades de sua residência, mesmo havendo uma decisão judicial que impedia essa aproximação.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados que o indivíduo encontrava-se dentro da residência, deitado no sofá. Diante do relato, a equipe adentrou na casa e realizou a abordagem, sem encontrar objetos ilícitos. O homem foi informado da ordem judicial vigente e conduzido pela Polícia Militar para o pronto-socorro municipal, onde passou por exame médico de integridade física. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança da população e ressalta a importância do cumprimento das decisões judiciais que garantem a proteção das vítimas.