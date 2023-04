Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná iniciou o projeto BPTran nas Escolas, que leva educação no trânsito a crianças e jovens. A proposta nasceu da dificuldade logística de as escolas levarem seus alunos até a sede do Batalhão de Polícia de Trânsito. Com o novo projeto, um módulo móvel (van) foi adaptado e preparado para deslocar os policiais militares até as escolas e prestarem o atendimento.

A ação acontece às terças e sextas-feiras, das 9h às 11h, atendendo escolas públicas e privadas de Curitiba e Região Metropolitana, com alunos que têm entre 6 e 14 anos de idade.

Para participar, as escolas devem fazer inscrição neste link , que está disponibilizado também no site oficial da Polícia Militar e pelo whatAapp da Comunicação Social do BPTran, pelo (41) 3281-1614. Após realizada a inscrição, o responsável pela escola deverá aguardar até sete dias úteis para obter o retorno com o agendamento da data.

INSTRUÇÕES – O BPTran nas Escolas aborda assuntos voltados à educação no trânsito através de instruções teóricas e práticas de forma lúdica, divertida e agradável, para que as crianças aprendam a se portar nas vias, e até mesmo corrigir os adultos quando perceberem atitudes incorretas.

“Ao contrário do que se pensa, embora as crianças não façam parte ativamente do trânsito como motoristas, elas são passageiras, pedestres, ciclistas. Por isso, é fundamental que aprendam desde cedo que também possuem deveres e podem contribuir com a segurança no trânsito”, afirma a tenente Fernanda Andrade, responsável pela Comunicação Social do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). “Isso ajuda a criar uma sociedade cuja mobilidade urbana se torne mais segura e ganhe outro caráter no futuro”, afirma.

São ministradas palestra sobre temas como O que é Trânsito, Pedestres, Passageiros, Motoristas e Ciclistas, e canais de comunicação via 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, 192 do SAMU e 181 do Disque-Denúncia. O projeto também conta com atividades práticas com o uso de tabuleiro gigante, televisão com vídeos educativos, atividade dinâmica no painel interativo de ímã e semáforo, demonstração de materiais.