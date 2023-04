Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira, 11 de abril, a Faculdade de Direito de Jacarezinho sediou um evento sobre a Síndrome de Espectro Autista (SEA), voltado para os profissionais de saúde pública da região. O evento foi organizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e pela 19.a Regional de Saúde, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho e da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

O objetivo do evento foi levar esclarecimentos e conhecimentos sobre a SEA, que é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social das pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que uma em cada 88 crianças tenha algum grau de autismo no Brasil.

O evento “Falando sobre Autismo com a Atenção Primária e Associações de Pais e Amigos e Excepcionais (APAE’s) contou com as presenças de palestrantes renomados na área, como a médica psiquiatra Camila Lourenço, a terapeuta ocupacional Janaína A. M. Pinto e o neurocirurgião Hector Pinheiro. Eles abordaram temas como o diagnóstico precoce, as intervenções terapêuticas e educacionais, os direitos e as políticas públicas para as pessoas com autismo.

Presidente do Cisnorpi, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) fez as honras de anfitrião e destacou em seu discurso as possibilidades que iniciativas como essa têm de melhorar a vida do autista e de seus familiares. “Estamos constituindo uma rede de referência autista na cidade com o objetivo de oferecer apoio, ampliar a oferta de cursos sobre o tema, e acompanhar melhor o desenvolvimento de nossas crianças com uma boa saúde pública”. O prefeito agradeceu os esforços da equipe do Cisnorpi, que lutou e “foi atrás do conhecimento necessário e trazer à discussão temas que influam positivamente na vida das pessoas”, elogiou.

Na abertura do evento, estiveram presentes o presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresems), Wagner Mancuso, Mariana Sales, representando o diretor da 19.a Regional, Marcelo Nascimento, Antonioni Palhares, diretor do Cisnorpi, e Esmael Carvalho, assessor da Secretaria de Estado da Saúde.

O evento foi um sucesso e reuniu cerca de 200 profissionais de saúde pública de 22 municípios da região – enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. A iniciativa foi bem recebida pelos participantes, que destacaram a importância de capacitar os profissionais para atender melhor as pessoas com autismo e suas famílias.

O Cisnorpi e a 19.a Regional de Saúde pretendem realizar outros eventos sobre o tema, visando ampliar a conscientização e a inclusão social das pessoas com autismo na região.