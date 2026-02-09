Uma ocorrência envolvendo drogas para consumo pessoal foi registrada na sábado(7) no município de Japira, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada pela equipe da Patrulha Rural do 2º Batalhão, no âmbito da Operação Distrito. Durante deslocamento pela PR-272, no acesso à estrada rural do Conjunto Arco Íris, os policiais visualizaram um veículo saindo das proximidades de uma residência que já havia sido alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Diante da situação, foi realizada a abordagem a um homem e uma mulher. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com a mulher duas porções de substância análoga à cocaína.

Após a constatação do fato, a equipe adotou os procedimentos cabíveis, e os envolvidos foram encaminhados à unidade policial local para registro da ocorrência e demais providências legais.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento e fiscalização seguem sendo intensificadas, especialmente em áreas rurais, com o objetivo de coibir práticas ilícitas e garantir a segurança da população.