Uma ocorrência registrada na tarde de sexta-feira (6) mobilizou equipes policiais no centro de Santo Antônio da Platina, após denúncia de uma briga envolvendo frequentadores da praça central do município.

Segundo informações, a equipe foi acionada via central de operações para averiguar uma situação de desordem no local. Testemunhas relataram que um indivíduo estaria causando confusão entre pessoas em situação de rua que costumam permanecer na praça, sendo que ele não faria parte do grupo habitual e teria chegado recentemente à cidade.

Durante a abordagem, dois homens foram identificados e ouvidos separadamente. Um deles foi liberado no local, já que não havia indícios de irregularidades e não houve manifestação de interesse em representação criminal. O outro apresentou informações contraditórias sobre sua identidade, o que levantou suspeitas por parte da equipe policial.

Após novas consultas aos sistemas de segurança, os policiais constataram que o indivíduo utilizava nome falso e possuía um mandado de prisão em aberto. Em patrulhamento contínuo, ele foi localizado novamente ao tentar entrar no shopping municipal, momento em que recebeu voz de abordagem.

De acordo com a PM, o homem resistiu ativamente à prisão, empurrando os policiais, tentando desferir chutes e apresentando comportamento agressivo. Diante da situação, foi necessário o uso progressivo e proporcional da força para contê-lo, conforme os protocolos operacionais, sendo ele algemado para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado à unidade policial para confirmação de identidade, onde admitiu estar foragido da Justiça e relatou ter rompido uma tornozeleira eletrônica em outro município do Paraná. Ainda nas dependências da unidade, ele voltou a apresentar comportamento violento, com chutes, gritos, ameaças, ofensas verbais e atos de autoagressão, sendo mantido em local seguro.

Durante o atendimento, o detido também teria feito ameaças diretas contra policiais e proferido acusações sem comprovação, fatos que foram devidamente registrados em boletim de ocorrência. No deslocamento ao pronto-socorro municipal para avaliação médica e confecção de laudo, o homem danificou o compartimento de presos da viatura policial, caracterizando dano ao patrimônio público.

Diante dos fatos, além do cumprimento do mandado de prisão, foram registrados crimes como resistência, desacato, ameaça, dano qualificado e denunciação caluniosa. Após atendimento médico, o indivíduo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça.