Em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, uma importante quadrilha de tráfico de drogas foi presa na tarde desta quinta-feira (22), na cidade de Joaquim Távora/PR. A operação resultou na apreensão de drogas, armas, munições e na detenção de vários suspeitos.

Os policiais militares, durante o patrulhamento de rotina, avistaram um suspeito conhecido pelo envolvimento com o narcotráfico conduzindo um veículo VW/Gol de cor preta na Avenida Paraná, no centro da cidade. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito fugiu em direção ao Bairro São Roque, mas foi abordado nas proximidades do Rio Jacaré.

Após ser alcançado, o suspeito confirmou que estava transportando drogas e dispensado uma bolsa com entorpecentes durante o trajeto na rodovia. Os policiais seguiram as informações fornecidas e encontraram a bolsa, que continha dois tabletes grandes de maconha, às margens da rodovia.

Durante a abordagem, o suspeito revelou a existência de mais drogas em sua residência. Ao realizar buscas no local indicado, os policiais investigadores encontraram um pote contendo 56 pedras de crack e 15 buchas de maconha, já preparadas para a venda.

Com base em mais informações do abordado, uma operação em conjunto com a polícia civil foi deflagrada, realizada na prisão dos demais traficantes em um sítio, onde eles escondiam drogas, munições e armas.

Durante o cerco ao sítio, a equipe presenciou uma movimentação suspeita e os suspeitos, que estavam armados, tentaram fugir para uma mata próxima. No entanto, foram alcançados e detidos. Na mata, os PMs apreenderam uma arma de fogo, identificada como um revólver calibre .32, um carregador de pistola Glock com projéteis 9 mm e um saco contendo uma quantidade considerável de drogas.

Na residência, onde o ‘líder’ do tráfico estava, foram encontradas balanças de precisão, munições de diversos calibres (.380, .38, .22 intacta, .9mm), celulares, dinheiro em espécies e cadernetas com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, os veículos utilizados pelos criminosos para a prática ilícita foram apreendidos, confirmando informações iniciadas em inquéritos anteriores.