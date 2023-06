Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito Marcelo Palhares esteve em vistoria a algumas das obras promovidas pela prefeitura de Jacarezinho, durante a tarde da última sexta-feira (23). O gestor também já projeta novas ações de infraestrutura que devem ter início ainda em 2023.

Palhares iniciou as vistorias pela pavimentação do Jardim Panorama, onde a prefeitura investe mais de R$ 8 milhões para asfaltar a totalidade das ruas do bairro, que também ganhou manilhamento para o devido escoamento das águas pluviais.

A avenida que dá acesso ao bairro será igualmente pavimentada. No total o projeto prevê 47.612,27 m² de pavimentação em CBUQ (asfalto quente), com extensão total de 6.289,31 metros lineares. No Jardim Panorama a prefeitura ainda implanta uma Academia da Terceira Idade e um parque infantil.

No Chácara Maravilha, um dos bairros já totalmente asfaltados pela atual gestão, a praça local também ganhará uma Academia da Terceira Idade e um parque infantil, mais uma obra visitada por Marcelo Palhares.

Por fim, no Jardim Alves, acontece a implantação de um complexo de lazer, com campo de grama sintética, no projeto do governo do Estado chamado Meu Campinho, e demais estrutura para práticas esportivas e de recreação.

“São todas elas obras importantes, que eram pedidos da comunidade e estamos executando. Claro que o destaque dessas obras visitadas agora fica para o Jardim Panorama, que depois de 30 anos de espera será asfaltado, com a expectativa que a obra seja concluída ainda esse ano”, pontua o prefeito.

OUTRAS OBRAS

Palhares projeta outras obras para terem início ainda neste ano, como a segunda fase da pavimentação do Jardim Castro, licitada semana passada e previsão para o contrato ser assinado nos próximos dias, que concluirá assim a pavimentação integral do bairro – a primeira fase foi concluída ano passado – e pavimentação de outras ruas.

Além disso, estão em andamento as obras de pavimentação do Jardim Europa, com investimento de mais de R$ 11 milhões, pavimentação de ruas da Vila Leão e da Avenida da Cidadania, com investimento de R$ 1,3 milhão, implantação da ciclovia, com investimento de R$ 800 mil, a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), com investimento de mais de R$ 23 milhões, construção da nova unidade de saúde do Aeroporto, com investimento de mais de R$ 900 mil, a recuperação de pontes da zona urbana e zona rural, entre algumas entre as mais de 70 obras executadas

“Temos um pacote recorde de obras acontecendo simultaneamente. Tivemos alguns imprevistos, nem todas aconteceram no prazo que gostaríamos, mas as obras estão saindo do papel e tenho certeza que muitas serão concluídas em breve, transformando assim a realidade de milhares de moradores”, comemora Marcelo Palhares.

