Policiais quebram vidro de carro para salvar cachorro trancado e fazem resgate dramático; vídeo

Um resgate dramático de um cachorro foi realizado pela Polícia Militar de Santa Catarina na terça-feira (11) por volta das 14h. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência em um estacionamento, na Barra Sul, em Balneário Camboriú. No local, segundo a Polícia Militar, estava um cão trancado no interior de um carro, com os vidros totalmente fechados e sob forte calor.

Os policiais decidiram quebrar o vidro com uma barra de ferro para possibilitar o resgate do cachorro. Pelas imagens divulgadas pela corporação é possível perceber que o cão estava bastante debilitado e agonizando dentro do veículo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, foi verificado que o veículo deu entrada no local às 11h e a temperatura média era de quase 30º graus. A guarnição, constatou que o animal estava espumando pela boca e imóvel, não respondendo aos chamados.

De imediato, foi fornecido água, e encaminhado à uma clínica veterinária, recebendo atendimento. O cachorro, de raça buldogue francês, de nome Kyra, passa bem e permanecerá em observação médica veterinária, segundo a Polícia Militar. A corporação informou ainda que conseguiu identificar o tutor do animal, sendo este preso em flagrante delito pelo crime de maus tratos.

Assista ao vídeo divulgado nas redes sociais da Polícia Militar de Santa Catarina: