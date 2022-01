Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho recebeu hoje (quarta-feira, 12) os ciclistas que fazem a expedição pela Rota do Rosário. A passagem da expedição pelo município tem apoio da prefeitura através do departamento municipal de Esportes e Lazer e da secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços.

Os romeiros partiram sábado de Piraí do Sul e devem percorrer os 651 quilômetros da Rota do Rosário, que, além de Jacarezinho, passa por vários outros municípios da região.

A expedição ainda tem a colaboração da Atunorpi (Associação Turística do Norte do Paraná) e governo do Estado, através do Paraná Esportes.

Esta é a terceira Expedição Rota do Rosário. A chegada deve acontecer nesta semana, em Arapoti.