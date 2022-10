Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A professora Miria Atanasio da Silva, de 49 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, na noite desta terça-feira (18), em Maringá, no norte do Paraná. Ela atuava na rede municipal de ensino do município desde 2017, segundo a prefeitura.

De acordo com a Polícia Militar, o casal passava pelo processo de separação. O suspeito teria esfaqueado a professora na região do pescoço e se dirigido até a casa da filha para comunicar o crime, conforme o portal GMC Online, parceiro da Banda B.

Uma ambulância chegou a ser acionada para prestar atendimento à Miria, mas ela morreu no local.