Nesta segunda-feira (15), o presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina/PR – ex-prefeito e ex-deputado estadual – José Afonso Junior recebeu o novo comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, o capitão Dudson Cezar Doll. O encontro ocorreu na sede da entidade e teve como objetivo dar as boas-vindas ao Oficial e destacar o importante papel da Polícia Militar na região.

Durante a reunião, foram debatidos os serviços prestados pela corporação à população de Santo Antônio da Platina e aos municípios da área de cobertura da 4ª Companhia. O presidente do Sindicato Rural Patronal destacou também o trabalho desenvolvido pela polícia na zona rural para proporcionar mais segurança no campo.

O capitão Dudson Cezar Doll assume a 4ª Companhia após a promoção do ex-comandante Marciano Corsini à patente de major da corporação. O novo comandante se mostrou comprometido em dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na região e em estreitar ainda mais a relação com as entidades representativas do setor rural.