Policiais rodoviários federais recolheram um carro com mais de R$ 10 mil em débitos, nesta terça-feira (8), na BR-369, em Londrina, no norte do Paraná. Ao todo, o veículo tinha 32 infrações de trânsito cometidas em rodovias federais, estaduais e municipais, envolvendo desde excesso de velocidade até parar sobre a faixa de pedestres.

Conforme informações da PRF, a equipe abordou o motorista ao vê-lo dirigindo sem cinto de segurança e falando ao celular. O homem também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

Além das infrações, os policiais também constataram que o licenciamento do carro estava vencido, os pneus em mau estado de conservação e faltavam os equipamentos obrigatórios, como estepe, triângulo e o macaco. O para-brisa do automóvel também estava trincado.

O carro foi recolhido pela PRF e encaminhado ao pátio. O motorista poderá retirar o veículo apenas depois de quitar os débitos e regularizar as pendências.