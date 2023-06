Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de drogas, além de armas, nesta terça-feira (20), na região Noroeste do Paraná. As apreensões ocorreram em Goioerê, Maringá e Nova Esperança.

Na primeira ocorrência, por volta da 1h30, em Goioerê, 9,7 quilos de cocaína e 51,6 quilos de crack foram encontrados nas laterais e no fundo falso de um Hyundai/Vera Cruz. O motorista e dono do veículo, de 25 anos, morador de Toledo, foi preso e afirmou que a carga teria como destino Londrina.

Na segunda apreensão, por volta das 7 horas, uma equipe PRF abordou um FIAT/STRADA que efetuava manobras bruscas na BR-376, em Maringá, obrigando os outros veículos a desviarem, quase causando um acidente.

O veículo estava carregado com diversos fardos de maconha sobre o banco traseiro e no compartimento de carga, totalizando 334 quilos. Dois adolescentes de 17 anos, motorista e passageiro, moradores de Guaíra, foram apreendidos. Eles disseram que pegaram a droga em Campo Mourão e levariam para Maringá.

Por volta das 08h30, na BR-376, em Nova Esperança, outra equipe PRF abordou uma Kombi para fiscalização de trânsito. Ao desembarcar, o condutor de 32 anos, já informou que o veículo estava carregado com maconha vinda de Porto Rico com destino a Cambé, região norte do Estado.

No veículo havia 653 quilos de maconha e em meio a essa carga três pistolas – uma de calibre .45 e duas de calibre 9 mm – oito carregadores vazios e 100 munições de calibre 9mm. A Kombi tinha placas falsas e foi furtada em outubro de 2022, na cidade de Colorado.