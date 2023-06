Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Marjorie Lino, de Fortaleza, descobriu uma gravidez de quadrigêmeos ao fazer um exame para investigar um mioma uterino. Segundo Marjorie, foram preciso dois dias para conseguir contar ao seu marido, Elenilson Lima.

De acordo com a informação do Metrópole, foi preciso mais de 10 profissionais para ajudar no parto. A equipe médica afirmou que a mãe precisou fazer um pré- natal de alto risco.

O casal deu à luz a Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi nesta terça-feira (13). Além dos quadrigêmeos, o casal já possuía uma filha de 3 anos de idade chamada Ana Marjorie.