Na noite de quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo carregado com aproximadamente 80 quilos de maconha em frente à Unidade Operacional da corporação, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

Durante a abordagem, os policiais inspecionaram um Renault Kwid e encontraram diversos tabletes da droga no interior do carro. O motorista confessou que havia buscado a carga em Maringá e que deveria entregá-la em Andirá. Segundo ele, após chegar ao destino, receberia novas instruções sobre o encaminhamento do entorpecente.

Condutor receberia pagamento em dinheiro e combustível

Ainda conforme relato do homem, o “serviço” renderia R$ 2.000,00, além do custeio do combustível. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Cornélio Procópio, onde o suspeito responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Apreensões de drogas na região

Nos últimos meses, a PRF tem intensificado as operações no norte do Paraná, região frequentemente utilizada como rota para o tráfico de entorpecentes vindos do Paraguai. A corporação destaca que denúncias da população têm contribuído para reforçar o combate ao crime organizado nas rodovias.